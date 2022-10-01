‘Ölümsüzlük meyvesi' hünnap yüz güldürüyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde 300 yıldır yetiştirilen ve ‘ölümsüzlük meyvesi' olarak da bilinen hünnap hasadı başladı. Dedelerinden miras ağaçlarla hünnap yetiştiriciliğine başlayan Hasan Bulut “Hünnap bu yıl daha bereketli” dedi.

Çivril Gümüşsu Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Bulut, dedesinden miras kalan hünnap bahçesinde yetişen hünnapların hasadına başladı. ‘Ölümsüzlük ve Doktor Meyvesi' olarak tanımlanan, kökeni Orta Asya ve Çin olarak bilinen hünnap, sağlığa ve insan bünyesine çok faydalı olup yaş ve kuru olarak yıl boyunca tüketilebiliyor. Bu yıl verimi oldukça iyi olan hünnap, çiftçinin de yüzünü güldürmüş durumda. Denizli'de sadece Çivril Gümüşsu Mahallesinde yetişen hünnapların geçmişinin 300 yıldan fazla olduğunu belirten üretici Hasan Bulut “Bu ağaçlardan dedemler meyve toplamış. Ben şimdi onların hasat yaptığı ağaçlardan yetiştirdiğim fidelerin ağaçlarından hasat yapıyorum. Bahçemde 14 çeşit Hünnap var hepsinin aroması tadı şekli değişik ama faydaları aynı” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık iki ay hasat sürer”

3.5 dönüm arazide yıllık yaklaşık 5 ton Hünnap üretimi yaptığını belirten Hasan Bulut, “15 yıl önce kendi fidelerimden diktiğim ağaçlardan oluşturduğum bahçemde yaklaşık 5 ton meyve alıyorum. Toptancılar gelip alıp gidiyorlar. Biz Toptan 6 ile 8 liradan satıyoruz. Hünnap Eylül ayının son haftalarında kızarmaya başlayınca toplanır ve yaklaşık iki ay hasat sürer. Meyve dayanıklı olduğu için Ekim sonuna kadar dalında kalır” dedi.

“Bakımı kolay toplaması zor”

Hünnap ağacı bakımının kolay olduğunu belirten Bulut, “Hünnap Kiraz gibi Elma gibi sürekli bakım gerekmez. Kuruyan dallarını temizlediğiniz zaman bakımı biter. Çok fazla su gereksinimi yoktur. Dolayısıyla yıl içinde çok zahmet gerektiren bir ağaç değildir ancak dikenli dalları yüzünden toplaması çok zor ve zahmetlidir” ifadelerini kullandı.

“Hiç ilaçlama yapmıyorum”

Yetiştirdiği Hünnaplara zirai ilaç kullanmadığını belirten Hasan Bulut, “Hünnap ağaçlarımı dedelerim ağaçlarından aldığım çekirdeklerinden ve fidelerden yetiştirdim. 15 yıl önce diktiğim ağaçlara bugüne kadar hiç zirai ilaç kullanmadım. Sadece bir yada iki defa keçi gübresi verdim. Onun dışında bir şey kullanmadım. Dolayısıyla ağaç ve meyvelerim tam organik. Asla ilaç ve kalıntısı yok” dedi.