Ömer Erdoğan: “Önemli bir galibiyet aldık”

Önemli bir galibiyet aldık” dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Maçın ilk yarısında oyuna giremedik. Fazla pozisyona giremedik. Özellikle merkezde basit top kayıpları yaptık. Devamlı olarak rakibe kontra atak pozisyonları verdik. Denizlispor ilk yarı bizden daha iyiydi. İlk yarı kalecimiz ve savunmamız bizim gol yemememizi sağladı. İkinci yarıda sistemde biraz değişiklik yaptık. Rakibi biraz daha birinci ve ikinci bölgede karşılayarak, orada kazandığımız toplarla hücuma çıktık. İkinci yarı rakibimizi oyuna çok fazla sokmadık, topun bizde kalmasını sağladık. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçlarda Denizlispor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.