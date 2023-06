Omurga kırıkları kalıcı hasarlara neden olabilir

Dr. Yasin Levend Özçelik, “Trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları omurga kırıklarının oluşmasındaki en büyük sebeplerden biridir. Omurga kırıkları kaza dışında kendiliğinden de oluşabilmektedir” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, birçok insanın yaşadığı omurga kırıklıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Omurga kırıklıklarının riskleri ve nedenleri hakkında konuşan Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, “Omurga kırıkları bir kaç sebeple oluşabilir. Bu sebeplerden en çok karşılaştıklarımız kazalardan dolayı oluşan omurga kırıkları ile kemik erimesine bağlı kendiliğinden de olabilen kırıklardır. Trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları omurga kırıklarının oluşmasındaki en büyük sebeplerden biridir. Omurga kırıkları kaza dışında kendiliğinden de oluşabilmektedir. Kendiliğinden oluşma sebepleri genellikle omurganın ileri derecede kemik erimesine maruz kalması, tümör veya enfeksiyonlara bağlı zayıflığı nedeniyle günlük hayatımızda herhangi bir etkinlik sırasında ya da travmatik bir zorlanma sırasında kırılabilmesidir. Yani omurga kemik erimesi nedeniyle zayıflamışsa veya herhangi bir tümör sıçraması herhangi bir enfeksiyonun omurgada harabiyet yapması nedeniyle zayıflamışsa belirli bir kaza olmasa da kolayca kırılabilmektedir” dedi.

“Beyin sapından başlayıp kuyruk sokumuna kadar yaklaşık 60-70 cm boyunca omuriliğimiz uzanır”

Omurga kırıkları hangi aşamada riskli hala geldiğini anlatan Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, “Omurga kanalı içinde omuriliğimiz bulunduğundan dolayı omurga kırıkları her durumda risklidir. Beyin sapından başlayıp kuyruk sokumuna kadar yaklaşık 60-70 cm boyunca omuriliğimiz uzanır. Dolayısıyla omurga kanalı içerinde uzanan bu omurilik, omurga kanalının ya da omurların tamamının her türlü kırığından etkilenmekte ve hastalarda yatalaklığa parapleji dediğimiz her iki bacağın tutmamasına ya da idrar kontrolünün kayıplarından, büyük abdest kontrol kayıplarına kadar fonksiyonel kayıplara yol açabilmektedir. Omurga kırıklarının diğer kırıklardan daha riskli olmasının en büyük sebebi omuriliğe komşu olması ve kırıkların kolaylıkla omuriliği parçalayabilme potansiyelinin olmasıdır” diye konuştu.

“Yaşlılarda kırıklar biraz daha kolay olmaktadır”

Yaşlılarda görülen omurga kırıklıklarının riski hakkında da açıklamada bulunan Dr. Özçelik, “Bütün omurga kırıklıkları risklidir. Çünkü az öncede belirttiğim gibi hemen omurga kanalının içinde omurilik bulunduğundan bütün yaş gruplarında olan kırıklar Hastanın yatalaklık, felçlilik durumuna bağlı olduğundan dolayı risklidir. Ancak yaşlılarda kırıklar biraz daha kolay olmaktadır. Gençlerde kemik kalitesi daha iyi olduğu için normal travmalarda, basit travmalarda kırılmazken yaşlılarda kemik erimesine bağlı özellikle menopoz sonrası kadınlarda oluşan kemik erimesine bağlı kemik kalitesi düştüğünden ve kemik iç yoğunluğu azaldığından çok daha basit travmalarla kırılabilmektedir. Hatta bazen sert bir oturma, hapşırma bile ileri derecede kemik erimesi olan hastalarımızda omurga kırıklarına neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kemikler çok daha kolay kırılabilmektedir”

Hangi hastalıklarda omurga kırıklıkları sık görüldüğüne değinen Op. Dr. Özçelik, “Travmayı saymayacak olursak diğer hastalıklar içinde de omurga kırıklıklarına en sık yol açan hastalıklar genellikle bahsettiğim gibi tümörlerdir. Bunlar omurgaya sıçrayarak omurgayı yıpratır, dayanıklılığını azaltarak kırılmasını çok daha kolaylaştırır. Bir diğer sebep enfeksiyonlardır. Brusella, tüberküloz başta olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar da kemik yapısının bozulmasına bağlı olarak kemik kalitesini düşürmektedir. Buna bağlı olarak da kemikler çok daha kolay kırılabilmektedir. Biz buna patolojik kırık diyoruz” şeklinde konuştu.