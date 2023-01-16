On binler deve güreşi heyecanını hep birlikte yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2'ncisini düzenlediği deve güreşleri yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. On binlerce vatandaşın akın ettiği etkinlikte “Arap Mustafa” Büyükşehir Kupa'sını kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2'ncisini düzenlediği, Yörük Türkmen kültürünün önemli değerlerinden biri olan deve güreşleri yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Deve güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Deve Güreşleri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlendi.

Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'ni dolduran vatandaşları selamlayan Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, geçmişten gelen değerlerin kaybolmasına müsaade etmeden daha ileriye taşınması gerektiğini söyledi.

2 büyük kupa sahibini buldu

Vatandaşlar bir yandan güreşlerin heyecanını yaşarken, diğer yandan da cep telefonu kameralarıyla yaşanılanları ölümsüzleştirdi. Gün boyu süren müsabakalar sonucu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nın sahibi Denizli'den “Arap Mustafa” olurken, Valilik Kupası'nda ise galibiyet çıkmadı, “Göktuğ Paşa 2” ve “Tunabey 1” berabere kaldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler dereceye giren develerin sahiplerine kupalarını verdi.