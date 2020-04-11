Önce suçu üstlendi sonra eşini ele vererek doğruları itiraf etti

Denizli'de sokağa çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde, ters şeritte seyir halinde olan M.A., park halindeki araçlara çarpmasının ardından arabasını bırakıp kaçtı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün eşi H.A., kazayı üstlendikten dakikalar sonra doğruları itiraf etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 20 H 5060 plakalı araç İstiklal Caddesi üzerinden ters şeride girerek yüksek hızla seyir ettiği sırada alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 20 YK 935, 20 H 9515 ve 20 ACP 578 plakalı 3 otomobile çarptı. Çarptığı sırada düşen tamponunu ise olay yerinde bırakarak yola devam eden M.A. yaklaşık 100 metre ileride bir ara sokakta otomobili bırakarak kaçtı. Yüksek bir gürültü sesi duyarak balkonlardan aşağıya bakan vatandaşlardan kimisi kendi otomobillerin kazaya karıştığını görerek aşağıya indi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayı incelemeye başladıkları sırada alkollü olduğu öğrenilen M.A.'nın eşi H.A. kazayı kendisinin yaptığını söyledi. 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği ve 1 otomobilin ise hasar gördüğü kazada polis ekipleri kadının ifadesini aldığı sırada görgü tanıkları kazayı bir erkek şahsın yaptığını söyledi. İfadesinde “Kazayı ben yaptım. Panik oldum kaçtım” diyen H.A., çelişkili ifadelerinin ardından köşeye sıkıştığını anlaması üzerine eşinin kaza yaptığını ve alkollü olduğu için kaçtığını itiraf etti. Otomobili kullanılamaz hale gelen Muharrem Çiftçi, “Sese çıktık. Herhangi bir şey görmedik. Vatandaş yukarıdan ters şeride girmiş. Görgü şahitleri 120-130 kilometre hızla geldiğini söylüyorlar. Fren izi zaten mevcut. Sonuç bu. Arkasından polisi aradık. Araç aşağıda ara sokakta içinde telefonu dahi duruyor. Görgü şahitlerinin dediğine göre bira şişeleri içerideymiş. Vatandaş vurup kaçıyor” dedi.

“Şoför benim dedi. Aslında yalan söyledi”

Olay yerine gelerek eşinin suçunu üstlenen kadının yalan söylediğini belirten Necati Kepenek, “Evim burası aracımı da her gün buraya park ediyorum. Bir ses duyduk. Apartman sakinleri dışarıya çıktı. İnip geldiğimde benim arabama çarptığını gördüm. 2 araba pert olmuş. Başka araçlara da çarpmış ama benim araba arkasındakine çarpmış o, onun arkasındaki araca çarpmış. Onlarda fazla bir şey yok. Kadını ben burada gördüm. Daha yeni geldi, kazadan sonra geldi. Demek ki haber etmişler. Şoför benim dedi. Aslında yalan söyledi. Ben de ‘siz değildiniz. Arabayı erkek kullanıyormuş' dedim. Aracın içi bira şişeleriyle doluydu. Atatürk Caddesinden ters yoldan gelmiş. Polis arkadaşlar kazayı eşiniz yapmış deyince oda bir şey diyemedi. Kazayı eşinin yaptığını kabul etti” ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.