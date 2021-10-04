Onlarca paket kaçak sigara yakalandı

Denizli’de kaçak tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Denizli'de kaçak tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 279 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Denizli'de polis ekipleri istihbarat üzerine takibe aldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında tütün ve tütün mamulleri suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.