Önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için köprüden uçtu

Denizli'nin Çardak ilçesinde önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon, 8 metrelik köprüden aşağı düştü.

Kaza, Çardak Havalimanından Ankara karayoluna bağlanan köprülü üstgeçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köprüde Ö.A.'nın kullandığı 20 AAG 352 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Bu esnada arkadan gelen M.A. idaresindeki 35 HA 8698 plakalı kamyon, otomobile çarpmamak isterken kontrolden çıkması sonucu 8 metrelik köprüden aşağıya uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri köprüden aşağıya uçan kamyonun sürücünü kurtardı. Yukarı çıkarılan kamyon sürücüsü ve takla atan otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından kamyon düştüğü yerden kurtarılırken, otomobilde otoparka çekildi. Kamyon sürücüsünün tedavisinin sürdüğü, otomobil sürücüsünün ise taburcu olduğu öğrenildi.