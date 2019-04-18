Önündeki otomobile çarpıp yan yattı

Denizli'de önündeki araca çarparak yan yatıp sürüklenen ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde ilerleyen Hüseyin D. idaresindeki 20 Y 4010 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Ufuk A.'nın kullandığı 45 ZE 442 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç, yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla yan yatan araçtan yaralı olarak çıkan sürücü Hüseyin D. ile Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi ambulansla Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası yan yatan araç, polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.