Önüne köpek çıkan araç manevra yaparken beton direği devirdi

Denizli'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın beton direğe çarptığı kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda seyir halinde olan Ali İhsan Ş. idaresindeki 20 BHH 45 plakalı hafif ticari araç, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direğinin devrildiği kazada mahallenin elektriği kesilirken, araç da hasar aldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün ambulansla hastaneye götürülmesi ardından hurdaya dönen araç yoldan kaldırıldı. Elektrik kesintisi ise kısa süre sonra görevliler tarafından giderildi.