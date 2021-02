Op. Dr. Zerrin Çelik, “Kısırlığın kadına ve erkeklere ait farklı nedenleri vardır”

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin önemli kadın doğum doktorlarından Op. Dr. Zerrin Çelik son dönemde artan kısırlığın nedenleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Halk arasında kısırlık olarak bilinen İnfertilite sorunuyla ilgili Denizli'nin önemli kadın doğum doktorlarından Op. Dr. Zerrin Çelik Op. Dr. Zerrin Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Erkeklerde ve kadınlarda farklı nedenlerden dolayı olabileceğini ve tedavileri hakkında bilgi veren Dr. Çelik, “İnfertilite yani halk arasında bilinen adıyla kısırlık probleminde; Kadına ve erkeklere ait nedenler vardır. Kadına ait nedenler yumurtlama problemleri, hormanal problemler, tüplerin yapışıklığına veya tıkanıklığına neden olacak bazı hastalıklardır. Rahimde söz konusu olabilecek doğumsal, Konjenital anomaliler yada sonradan rahimle ilgili ortaya çıkan sorunlar rahim içi yapışıklıklar (sineşi)olabilmektedir. Yumurtalıkların erken yaşlanması, rezervlerinin azalması gibi sıkıntılar olabilmekte. Erkeklerde özellikle sperm kalitesi, sperm sayısı gibi problemler neden olabilmektedir. Metabolik bozukluk, polikistik over sendromu varsa ki bu polikistik over sendromu hem yumurtlama bozukluğu hem de insülin direnciyle giden metabolik sendromdur. Başka problem tespit edemediysek hastamıza kilo vermesini, yaşam stilini değiştirmesini söylüyoruz. Kilo verdikçe özellikle polikistik over hastalarında hem yumurtlama fonksiyonu hem de hormonal denge kendiliğinden yerine gelecektir. Erkeğin sperm parametrelerinde problem varsa da bunu özellikle üroloji uzmanına yönlendirerek onu değerlendirmesini ve önerilerine göre hareket etmesini tavsiye ederiz” dedi.

“Apandisit ameliyatından sonra tüplerde yapışıklık olma ihtimali yüksek”

Kadınların kısırlık sebebinin daha önceden geçirdiği ameliyat veya tıkanıklıktan dolayı olabileceğini söyleyen Dr. Çelik, “Tüplerde tıkanıklık ve rahim içerisinde bir yapışıklık varsa önce onu görmek gerekiyor. Kadının daha önce geçirdiği karın içi ameliyatları örneğin perfore apandisit dediğimiz patlamış apandisit ameliyatından sonra tüplerde yapışıklık olma ihtimali yüksek olabilir. Tüpleri ve rahim içini değerlendire bilmek için histerosalpingografi (HSG)tetkiki yapılmaktadır. Hormonal nedenlerin arasında göğüsten süt gelmesi, prolaktin hormonunun yüksek olması, troid fonksiyonlarının bozukluğu infertilite neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

“İnfertilite hasta grupları içerisinde en zor gruplardan”

Bazı hastaların tahlilleri ve muayenesi; normal olduğu halde gebe kalmadığını ve farklı yöntemler uygulandığını ifade eden Dr. Çelik, “Bir grup hastada sorun saptayamayız. Hasta çift gelir ve yapılan bütün tetikler normaldir ama çift gebe kalamıyordur. Bu grup hastaya açıklanamayan infertilite denir. İnfertilite hasta grubu içirişinde zor grup. Çünkü her şey normaldir ama hasta gebe kalamıyordur. Yardımcı üreme teknikleriyle yola devam edilebilir ya da bekleyici tedavi yapılabilir. Yapılan ilaç tedavileriyle ya da aşılamalarla hastamız gebe kalmazsa. Yardımcı üreme tekniklerinden ve özellikle tüp bebek yöntemi, mikro enjeksiyon yöntemlerinden yararlanılır. Yumurtası veya eşinde hiç spermi olmayan çiftlerde donasyon tercih edilmelidir. Donasyon denilen şey başka bireyin üreme hücresini çiftin rahimine yerleştirerek gebelik sağlaması yöntemidir. Fakat donasyon ülkemizde yasal değildir. Bu işlem yurt dışında yapılabilmektedir” diye konuştu.