Organ bağış sayısını arttırmak için harekete geçildi

Denizli'de organ bağış sayılarını arttırmak için ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat' sloganıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor. Vali Hasan Karahan başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle projeye start verildi.

Türkiye'de, organ bekleyen hasta sayısında yaşanan artışa paralel olarak organ bağış sayısının istenilen seviyede olmaması dolayısıyla toplumda organ bağışı bilincinin arttırılması ve farkındalık oluşturulması için Denizli'de ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat' Projesi hayata geçirildi.

Projenin startı Vali Karahan başkanlığında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıyla başladı. İl Müdürlerinin ve Kurum Amirlerinin katıldığı toplantıda Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesiyle ilgili sunum yaparak organ bağışı konusunda Türkiye'de ve Denizli'deki son durum hakkında bilgi verdi.

“Bağış sayılarının Türkiye ve dünya ortalamasının altında kaldığını görüyoruz”

Vali Karahan da organ naklinin Türkiye'nin ciddi sorunlarından birisi olduğunu söyleyerek bu konuda topluma önder olmak ve vatandaşları organ bağışına teşvik etmek gerektiğini söyledi. Vali Karahan “Organ bağışının organ bekleyen hastalar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlimize baktığımızda da organ bağış sayılarının Türkiye ve dünya ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. Toplumda yeterli duyarlılığı oluşturabilirsek organ bağışına daha fazla katılım olacağına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz Devletimiz organ bağışını teşvik ediyor. Dinen de organ bağışı pek çok güzelliği içinde barındıran hayırlı bir iş. Bir de organ bekleyenin bizim en sevdiğimiz bir kişi olabileceğini de düşünmemiz lazım. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra proje kapsamında işbirliği yapılan Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Müftülüğü arasında protokoller imzalandı.