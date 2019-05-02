Organize suç örgütünün altından FETÖ çıktı

Denizli'de polis tarafından ‘adam yaralama, gasp, tehdit, zorla çek senet imzalatma' gibi suçlardan 53 kişiyi mağdur ettiği öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda örgüt liderinin ayrıca ‘ByLock' kullanıcısı olduğu için FETÖ'den yargılamasının devam ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kentte ‘adam yaralama, gasp, tehdit, zorla çek senet imzalatma, adam kaçırma, hürriyetten yoksul kılma' iddiaları üzerine bir grubu Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 8 ay süren takibin ardından harekete geçerek Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde önceden belirlenen 21 farklı adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı baskınlar düzenleyerek 29 kişiyi gözaltına aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Baskın yapılan yerlerden cephanelik ele geçirildi

Biri İzmir'de, yirmisi Denizli'de olmak üzere toplam 21 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği, 177 adet tabanca fişeği, 5 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet kama, 1 adet kılıç, 50 adet av tüfeği fişeği ve 15 adet FETÖ silahlı terör örgütü ile iltisaklı doküman ve yayın ele geçirildi.

Yakalanan örgüt lideri olduğu iddia edilen Ali K.'nin daha önce By-Lock kullanıcısı olduğu ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütü suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak ceza evinde kaldığı ve yargılanma sürecinin halen devam ettiği tespit edildi.

Şahıslardan 13'ü tutuklandı

Operasyonda ele geçen FETÖ ile iltisaklı doküman ve yayınlarla ilgili olarak da yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca soruşturma başlatılarak adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen 21 kişiden 13'ü tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldıkları öğrenildi.