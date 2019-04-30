Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilim fuarı sergisinde

Denizli Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu projenin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, okul idarecileri, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasında okul öğrencilerine ve rehberlik eden öğretmenlere Samsun'da robotik kodlama ile dereceye girdikleri için teşekkür etti. Oğuz, "Sizlerin gelecekte ülkemizin yönetiminde çok güzel yerlerde olacağınıza yürekten inanıyoruz. Artık mesleki eğitimin önü açıktır'" dedi.

Programın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışmasında Denizli'yi temsil eden öğrencilere 'Katılım Belgeleri'ni verdi.