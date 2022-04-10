Orhan Hakalmaz'dan Denizlililere türkü ziyafeti

Ramazan ayında dolu dolu geçen etkinliklerle ramazanın güzelliğine güzellik kattıklarını anlatan Başkan Zolan, programa katılan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazanın ayına özel hazırladığı programlar tüm hızıyla devam ederken, dün akşam Türk Halk Müziğinin usta ve sevilen ismi Orhan Hakalmaz Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizlililerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser öncesi, ramazan ayına özel Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer alan stantları gezen Başkan Osman Zolan, eşi Berrin Zolan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada gerçekleşen ateşbaz gösterisini vatandaşlarla birlikte izleyen Başkan Zolan, daha sonra özellikle çocukların isteklerini geri çevirmeyerek uzun boyu ile dikkat çeken tahta bacaklı animatör ve palyaçolar eşliğinde minik hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Orhan Hakalmaz'dan eşsiz bir müzik ziyafeti

Konser öncesi sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi olarak ramazan ayını coşku, güzellik ve manevi bir ortamda pek çok özel etkinlikle bir başka yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, sanatçı Orhan Hakalmaz'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, usta sanatçıyı sahneye davet ederek günün anısına Denizli Horozu görseli bulunan kaide hediye etti. Konuşmanın ardından usta sanatçı programa katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Sanatçı Orhan Hakalmaz'ın bağlamasıyla çaldığı türkülere eşlik eden binlerce Denizlili coşku içerisinde konseri takip etti.

Bu akşam Ahmet Yenilmez sahnede

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese hitap eden ramazan etkinlikleri hafta sonunda ünlüleri ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bu akşam saat 21.30'da da Ahmet Yenilmez II. Abdülhamit Han adlı tiyatro oyunu ile sahne alacak.