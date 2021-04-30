ORKÖY projesi ise çiftçi traktör sahibi oldu

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Projeleri ile orman köylülerine desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Şube Müdürlüğü ve Çameli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İşletme Müdürlüğü sınırları içinde kalan Kalınkoz Mahallesinde orman emvali üretim işçiliği yapan Behçet Akın, ORKÖY Kredisi desteği ile traktör sahibi oldu. Projenin devam ettiği ve desteklerin sürdürüleceği belirtildi.