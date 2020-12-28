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Orman görevlisi denetimde karşısına çıkan yabani atları ölümsüzleştirdi

Denizli’nin Çal ilçesinde, Orman Müdürlüğü Işıklı Şefliğinde görevli personel ormanda denetim yaptığı esnada yabani atlar ile karşılaştı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, Orman Müdürlüğü Işıklı Şefliğinde görevli personel ormanda denetim yaptığı esnada yabani atlar ile karşılaştı. Orman görevlisi o anları cep telefonu ile fotoğrafladıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaşımda bulundu.


Denizli'nin Çal ilçesinde Orman Müdürlüğüne bağlı Işıklı şefliğinde görevli personel Murat Yıldırım ormanda denetim yaptığı sırada yabani atlar ile karşılaştı. Yılkı atları olarak bilinen atları cep telefonu ile fotoğrafladı. Orman Genel Müdürlüğü fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medyada, “Yelesinde toprak kokusu, gözlerinde orman yansımaları olan güzel atlarla bir Anadolu manzarası” şeklinde yazarak fotoğrafları paylaştı.


Paylaşılan fotoğraflarda yaklaşık 8 tane atın kameraya doğru baktığı ve renkleri ile doğada adeta manzara oluşturan Anadolu'nun atları kendilerine hayran bıraktı.

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