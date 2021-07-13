Orman kahramanları çalılarla yangının büyümesini engelledi

Alevlerin olduğu alana ilk ulaşan ekipler, çalılar ve ayaklarıyla yangının büyümesini engellemeye çalışması takdir topladı.

Denizli Kent Ormanında akşam saatlerinde birbirine yakın iki farklı noktada yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşların erken ihbarı ile bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin bulunduğu alana arazözlerden önce ulaşan orman kahramanları canlarını hiçe sayarak çalı ve ayaklarıyla alevlerin ilerlemesini engelledi. Ekiplerin cansiperane mücadelesi takdir topladı. Tahmini 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.