Orman köylüsüne 25 milyon liralık destek sağlandı

Denizli Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüsünün ekonomik gücünü artırmak ve kalkınmalarına katkıda bulunmak için önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Orman köylüsünün refah seviyesini iyileştiren destek hakkında Denizli Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “2023 yılında ORKÖY Kredi ve Destekleri ile Denizli ve Uşak illerimizdeki orman köy ve mahallelerimize ekonomik ile sosyal katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güneş enerji sistemleri, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve seracılık gibi faaliyetler için 25 Milyon TL kredi ve hibe desteği sağlıyoruz. Bu hedefle Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY Şube Müdürlüğünce köy ve mahallelerimizdeki hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemek için istekliler arasında kura çekimi gerçekleştirildi. Kredi ve hibe desteklerimizin en kısa sürede hak sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” denildi.