Orman yangınında kundaklama iddiası

Denizli'nin Çal ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bekilli ilçesi ile Çal ilçesi arasında bulunan Akkent Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktığı belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bekilli, Çal itfaiye ve Çal Orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye zamanında yetişen orman ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının ise kundaklama neticesinde çıktığı iddia edilirken; bölgede araştırma çalışmalarının ardından belli olacağı öğrenildi.