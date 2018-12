Ormanlarda “yılbaşı nöbeti” başladı

Denizli'de orman sahalarında "yılbaşı ağacı" temini için kaçak kesimin önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı. Ağaç kesimini engellemek için seferber olan orman memurları, ormanlık alanlarda devriye gezerek önlem alıyor.

Karaçam ormanlarıyla kaplı Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman sahalarında yılbaşı nöbeti tutmaya başladı. Denetimlerini yıl boyuncu sürdüren orman muhafaza memurları, "yılbaşı ağacı" temini amacıyla kaçak kesim yapılmaması için kent genelinde orman sahalarında devriye gezerek denetim yapıyor. Ekipler denetimlerini, özellikle yeni dikilen ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda sıklaştırırken, yetkililer ise vatandaşları ağaçları kesmemeleri konusunda uyardı.

“3 aydan başlayıp 5 yıla kadar cezası var”

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların kesilmemesi adına önlem aldıklarını ve orman muhafaza memurlarına gerekli talimatları verdiklerini söyledi. Özellikle yılbaşı çamı olarak kullanılabilecek genç ağaçların bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdüklerini aktaran Korucu, Orman Kanunu'nun 14. Maddesi'ne göre yetiştirilmiş ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu ve 3 aydan başlayıp 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğini kaydetti.

“Her ilde 2019 fidan dağıtacağız”

Yılbaşında ülke genelinde fidan dikim çalışmaları yapacaklarını belirten Korucu, her ilde en az 2019 fidan dağıtılacağını ifade ederek, “Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün talimatları gereği her yılbaşında olduğu gibi fidan dağıtımı yapacağız. Buradaki amaç yılbaşında fidanları ve ağaçları kesmek yerine dikmeyi teşvik etmek. 2019 yılına girerken her ilde en az 2019 fidan dağıtılacak” dedi.