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Ormanlık alana yakın bölgede yükselen alevler korkuttu

Denizli’de kuru otlardan yükselen alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Denizli'de kuru otlardan yükselen alevler güçlükle kontrol altına alındı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler seferber oldu.


Yangın, Buldan'ın Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kuru otların bulunduğu alanda duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ormanlık alana yakın olan bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekipler uzun uğraşları sonucu alevleri kontrol altına aldı. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler cansiperane mücadelesi dikkatlerden kaçmadı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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