Ormanlık alandan yükselen dumanlar ekipleri seferber etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk etapta 5 arazöz ile müdahale edildi.

Yangına arazinin bozuk orman ve dağlık alanda oluşu sebebiyle müdahalenin güçlükle yapılabildiği öğrenildi. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için takviye ekiplerinde yola çıktığı kaydedildi.