Ornaz Vadisi'nde kar manzaraları

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olduğu Ornaz Vadisi'nde büyüleyici kar manzaraları ortaya çıktı.

Doğal yapısıyla ve güzellikleriyle Denizlililerin uğrak yeri olan, Merkezefendi Belediyesi tarafından da baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Ornaz Vadisi, her mevsimde bir başka güzelliğini ortaya koyuyor. Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Özellikle Merkezefendi ilçesinin incisi Ornaz Vadisi'nde etkili olan kar yağışı muhteşem kar manzaralarını ortaya çıkardı. Denizlililer, kar yağışını Ornaz Vadisi'nde izledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşi Hacer Subaşıoğlu ile akşam saatlerinde vatandaşların kar sevincine ortak oldu.