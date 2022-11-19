İhlas Haber Ajansı

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Orta refüje çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kale - Muğla Karayolunda seyir halinde ilerleyen İsmail. E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti sağlanamayan otomobil önce zikzaklar çizerek savruldu sonra ise orta refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi.


Sağlık ekibi, otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Erhan Mustak'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü İsmail E.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



Olay yerinde jandarma ekiplerinin çalışmasını tamamlaması üzerine Erhan Mustak'ın cansız bedenini otomobilden çıkarılarak, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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