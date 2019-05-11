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Ortaokul öğrenciler 20 ailenin yüzünü güldürdü

Denizli Buldan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri “Lokmanı Paylaş” projesi ile harçlıklarıyla aldıkları erzak paketlerini ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.


Buldan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri örnek bir davranış sergiledi. Kendi harçlıklarıyla ve evlerinden getirdikleri gıda malzemeleri ile yardım paketlerini hazırlayan öğrenciler Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gökçe ve Çaybaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Taş ile birlikte ihtiyaç sahibi 20 aileyi ziyaret ederek, erzakları teslim etti.


Buldan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Yağız, öğrencilerin küçük yaşlarda yardımlaşma ve merhamet duygularını kazandırmayı amaçlayarak, Ramazanın, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğundan hareketle, bu mübarek ayın doya doya yaşanması için projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yağız, “Bu projede emeği geçen öğrencilerimize, değerli velilerimize, Müdür yardımcımız Himmet Tuncer'e ve Din Kültürü Öğretmenimiz Zahide Çelikyurt'a teşekkür ederim. Allah yardımlarımızı kabul eylesin” dedi.

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