OSBÜK Üyesi Necip Filiz, TOGG'un banttan indirilme anına tanıklık etti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasının açılışına katılarak, büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen banttan indirilme anına tanıklık etti.

Devrim otomobilleriyle başlayan ve yarım kalan hikayenin bugün burada TOGG ile hayata geçirildiğini, yerli ve milli sanayinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Filiz, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirilen, seri üretimi yapılacak ve 2023'ün ilk aylarında yollarda olacak olan TOGG'un geldiği aşama itibariyle ülkemiz adına gurur verici olduğunu ifade ederek; “60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ettik, Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ve tebrik ediyoruz” dedi.

TOGG'un prestijli bir Türk markası olarak ilgi görerek ve beğeni kazanarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyeceğine, böylelikle ülkemizin dış ticaretine çok büyük bir katma değer sağlayacağına inandıklarını belirten Filiz, “Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG, Türkiye'nin ortak gururudur. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü, TOGG tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye gelen ülkemiz, Bugün TOGG gibi asırlık bir projeyi hayata geçirmenin başarısıyla ne kadar övünse azdır. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli, imkânsız denileni başarma kabiliyetine sahiptir. ” Dedi.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil TOGG'un Türkiye mozaiğini oluşturan dış renklerinden birine "Pamukkale" ismi verilmesinin, Denizli'deki vatandaşları memnun ettiğini söyleyen Filiz; Bunun Pamukkale'nin tanıtımına ve marka değerine önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek; “Pamukkale'nin o muhteşem beyaz renginin TOGG'a verilmiş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Pamukkale ve TOGG iki muhteşem ve göz alıcı güzellik bir arada, en kısa süreçte de caddelerimizde görmek istiyoruz. Böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağız” şeklinde konuştu.