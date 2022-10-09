Osman Özköylü: "Bu süreçte alınan 15 puan bence çok kıymetli"

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bu çok önemli galibiyet için futbolcu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk. Denizlispor, kendi sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine karşı çok direnç ortaya koydu. Denizlispor üç maç oynamış ve ikisinde de berabere kalmış. Aldığı iki puanı kendi sahasında almış. Tabi Denizlispor'da bu durum karşısında bir çıkış yolu arıyor. Onlar da alt sıralardan kurtulmak için kendi adına puanlar almak istiyor" şeklinde konuştu.

"Böyle bir maç sonucu olması açıkçası beklediğimiz bir durumdu" diyen Özköylü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Maçta rakibin sürekli savunma yapacağını ve merkezi kapatıp bizim pas trafiğini engellemeye çalışacağını biliyorduk. Mümkün olduğunca kenardan oynamak istedik. İyi ataklar yaptık ama ilk yarı maalesef hiç üretken değildik. Pozisyon üretmekte zorlandık. Ne kadar topa sahip olsak da istediğimiz pozisyonlara sahip olamadık. Hatta kaleye bile şut atamadan ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarının başlamasıyla beraber ilk 5 dakikadaki iki pozisyon bizi biraz daha morallendirdi ve rakibi ise biraz daha tedirgin ettirdi. İkinci yarı bizim pas oyunumuz devam ettikçe rakip yorulmaya başladı. Biraz daha alanlarını kaybetmeye başladılar. Birazda hata yapmaya başladılar. Tabi biz de tam istediğimiz pozisyonları bulmaya başladık. Neticede gol duran toplardan geldi. Duran toplar her zaman futbol içindeki en etkin faktörlerden bir tanesidir. O yüzden biz de bunu doğru kullandık ve kazanmayı başardık. Baktığınız zaman 9 haftada 6 deplasman, 3 iç saha bu süreçte alınan 15 puan bence çok kıymetli. Deplasmanda oynadığımız 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik almışız ve iyi bir istatistik ortaya koymuşuz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."