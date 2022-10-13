Osman Uğurlu, DSO Başkan Vekili oldu

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) yeni yönetiminde Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Sanayiciler, bu seçimle hiç olmadığı kadar bir oldu, birlik oldu” dedi.

Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrallerine sahip tek şirketi olan Ecogreen Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, DSO'da yapılan görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. Seçim sürecini değerlendiren Osman Uğurlu, “Bu hafta, Denizli sanayisinin, Denizli sanayicisinin ne kadar güçlü olduğuna şahit olduk. Selim Kasapoğlu ve Okan Konyalıoğlu adaylıklarını açıkladıklarında, herkeste ‘Acaba sanayicilerimiz bölünüyor mu' diye bir endişe hakim oldu. Oysa geldiğimiz noktada görüyoruz ki; bu rekabet, bu demokratik incelik ve nezaket, beraberinde bütün Denizli'nin birleşmesini sağladı. Bu şehrin gücünün ve potansiyelinin ortaya çıkması için kesinlikle çok iyi oldu. Çünkü burada yarışanlar ‘Bu şehre daha iyi nasıl hizmet verebiliriz' diyen, ömürlerini bu şehrin istihdamına ve büyümesine vakfetmiş insanlardı” diye konuştu.

DSO seçimlerinin demokrasi adına güzel anlara şahitlik ettiğinin altını çizen Osman Uğurlu, şöyle konuştu:

“Herkesin korktuğu ‘Sanayiciler bölünüyor mu' sorusu yerine, tam tersine sanayiciler hiç olmadığı kadar bir oldu, birlik oldu. Demokrasinin güzelliği tam da budur işte. Bu anlamlı mücadeleye emek veren tüm dostlarımıza kendi adıma teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Denizli'mizi en iyi şekilde temsil etmek, bu güzel şehri her alanda ülkemizin markası haline getirmek var. Bu vesileyle; bayrağı devraldığımız, uzun yıllar boyunca DSO Başkanı olarak Denizli'ye hizmet veren kıymetli büyüğüm Müjdat Keçeci'ye şükranlarımı sunuyor, Okan Konyalıoğlu'nun ise DSO Meclis Başkanlığının hayırlı olmasını diliyorum. Değerli dostum Selim Kasapoğlu'nun DSO Başkanlığını tebrik ediyor, deneyim ve vizyonuyla bu şehre çok iyi hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Son olarak, beni Denizli Sanayi Odası Başkan Vekilliği görevine seçen tüm Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte nice güzel işlere imza atma zamanı”