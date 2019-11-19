Osmanlı kervanlarını taşıyan tarihi köprü dimdik ayakta

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan, yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak 1886 yılında restore edilen Hançalar Köprüsü yıllara meydana okuyor. Kayı Pazarı güzergahında bulunan köprünün, kervanların geçişini kolaylaştırmak için yapıldığı tahmin ediliyor.

Denizli'nin Çal ilçesi, Hancalar Mahallesi ile Bekilli yolu üzerinde bulunan tarihi köprü, yıllara meydana okuyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Çal ilçesi yakınlarında kurulan Kayı Pazarına gelen kervanların geçiş yapmasından dolayı köprü, büyük önem taşıyordu.

1886 ve 1934 yılında onarım gördü

Köprünün yapım tarihi tam olarak bilinmiyor. Üzerinde bulunan kitabeden 1886 ve 1934 yılında onarım gördüğü anlaşılan köprü, Roma döneminin tüm izlerini taşıyor. Köprünün doğu-batı yönünde döşeme uzunluğu 65 metre, korkuluklarla beraber genişliği ise 4 metre. Köprünün yan kemerlerinin genişliği 6,75 metre, yüksekliği ise 3,30 metre. Orta kemer genişliği 8 metre olan köprünün yüksekliği ise 4,10 meetre. İki kemer arasındaki ayakların genişliği ise 3,50 metre. Üç kemerli, orta kemer yan kemerlerden yüksek ve geniş tutulmuş olan köprü bu haliyle klasik Osmanlı Köprülerinin özelliğini gösteriyor.

Tarihi köprü şu anda aktif olarak kullanılmasa da, doğa severlerin ilgisini görüyor. Özellikle fotoğraf çektirmek isteyenler köprüye uğramadan geçmiyor.