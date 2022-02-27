Osmanlı mirası demiryolunu talan eden 6 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Osmanlı döneminde inşa edilen ilk demiryolu hattındaki tarihi rayları sökerek hurda olarak satmaya çalışan 6 kişilik hırsızlık şebekesi, JASAT'ın takibinden kaçamadı. Ata mirasını talan eden şüpheliler, eşzamanlı operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinden geçen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900'lü yıllarda Anadolu'da inşa ettirilen ilk demiryolu hattındaki tarihi rayların yerinden söküldüğünün bildirilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Osmanlı mirasını talan eden şüphelilerin peşine düşen JASAT, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yürüttüğü müşterek çalışmada, tarihi rayları sökerek hurda olarak satmayı planlayan şebekenin üyeleri ve kullandıkları aracı tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen Mahsun A. (28), Emiray A. (28), Yıldıray A. (32), Osman Y. (36), Deniz A. (24) ve Günay A. (27) isimli şüpheliler, çaldıkları tarihi rayları hurdacıya satmaya çalışırlarken suçüstü yakalandı. Daha önceden de benzer suçlardan 10 ayrı suç kayıtları tespit edilen şebeke üyelerinin tamamı, jandarmadaki işlemelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de inşa edilen ilk demiryolu hattı

Osmanlı devletinde ilk demiryolu ayrıcalığını, 1856 yılında İngiltere aldı. İzmir-Aydın Osmanlı Demiryolu Şirketinin çalışmaları sonucunda İzmir - Hindistan arasında planlanan bu hat, 56 yılda ancak 600 kilometre ilerleyebildi. Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen demiryolu hattı, Aydın ve Denizli üzerinden 1912 yılında Isparta'nın Eğridir ilçesine ulaştı.

Şirketin amacı, Ege Bölgesi'nin güney ve güneydoğusunda çıkarılan madenler ile Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarında yetiştirilen başta incir olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin İzmir Limanı'na daha hızlı getirilmesini sağlayarak ihracatı kolaylaştırmaktı. Şirket, 1912 yılı itibarıyla, ana demiryolu hattını önce Denizli'ye sonra da Eğirdir'e uzatmanın yanı sıra İzmir'in o dönem kasabaları olan Ödemiş ve Tire şube hatlarını inşa etti. Ancak ilk hedefi olan Konya'ya ulaşmayı başaramadı ve bölgesel bir demiryolu şirketi olarak çalışmaya devam etti.