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Otel tadilatında ısınma kazanı alev aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir otelde tadilat sırasında kesilen ısınma kazanı alev aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otelde tadilat sırasında kesilen ısınma kazanı alev aldı. Kazanın içindeki yanıcı maddeden çıktığı belirlenen yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Bir süredir tadilat halinde olan otelde çalışma yapan işçiler, binanın bodrum katında bulunan ısıtma sistemindeki kazanı sökmeye çalıştı. İşçilerin kazanı kesmesi üzerine, kazan içindeki yanıcı maddeler alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Otele gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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