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Oto tamircisinde yangın: Araçlar alev alev yandı

Denizli’de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 17. Sokak'ta Cengiz Akmar'a ait oto parça ve tamir dükkanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yeri içerisinde bulunan 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç ise zarar gördü.


İtfaiye ekiplerinin yangına 7 araç ve 20 personelle müdahale ettiği bildirildi.


Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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