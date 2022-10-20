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Oto tamircisinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve oğlu serbest bırakıldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisinin ölümünde çelişkili ifadeler veren kadın ve oğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kadın sürücünün yardımına giden oto tamircisinin ölümünde çelişkili ifadeler veren kadın ve oğlu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yerde birinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine sağlık görevlileri olay yerine gitti. Ekipler 44 yaşındaki Nazım Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde bulunan M.T. (47) ve oğlu M.A.T.'nin (23) ifadelerini aldı. Anne, oto tamircinin hareketsiz durduğunu, sonrasında telaşa kapılarak hararet yapan minibüsle geri eve gittiğini aktardı. Anne M.T., oğlundan yardım istediğini söyledi. Çelişkili cümleler sonrası cinayetten şüphelenen ekipler, anne ve oğlunun ifadesini almak üzere gözaltına aldı.



Yapılan otopside Nazım Cirit'in ölümüne dair her an gibi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası ekipler, anne M.T. ve oğlu M.A.T., serbest bırakıldı. Cirit'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi.

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