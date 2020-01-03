Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'de yolcu otobüsü ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar yan yatan kamyonetten itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu çıkarılabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-İzmir karayolu Sümer Kavşağı'nda meydana geldi. Eyüp Yılmaz idaresindeki 20 BLD 76 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü, Mehmet Gürel yönetimindeki 20 ACC 919 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet birkaç metre savrulduktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yan yatan kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü Gürel ile birlikte Abdullah Erol'u yaklaşık 20 dakika müdahale sonrasında çıkarabildi. Kamyonet içerisinde yaralanan Mehmet Yıldız ise hızlı bir şekilde çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol yarım saat kapalı kaldı, trafik alt geçitten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.