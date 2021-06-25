Otobüsler YKS'ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüslerinin hafta sonu YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağını belirten Başkan Osman Zolan, "Zorlu bir süreçte hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyor, hepinize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Denizli'de 26-27 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. Söz konusu tarihlerde, YKS' ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27 Haziran 2021 Pazar günü de sabah normal seferlerine başlayacak belediye otobüsleri YKS giriş-çıkış saatlerinde hizmette olacak. Pazar günü saat 10.15'de seferlerine ara verecek belediye otobüsleri sınav bitiş saatinde de hizmette olacak.

"Hepinize muvaffakiyetler diliyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye otobüslerinin YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağını söyledi. Sınava girecek herkese başarılar dileyen Başkan Zolan, "Gençlerimizin başarısı hepimizi mutlu edecektir ancak unutulmamalıdır ki sınav her şey değildir. Zorlu bir süreçte hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyor, hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Gençlerimize daha iyi bir gelecek inşa etmek için çaba gösteren başta ailelerimize ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca sınav için alınan önlemlere herkesi uymaya davet eden Başkan Zolan, hemşehrilerinden sınava girilen okul yakınlarında gürültü yapmamalarını istedi.