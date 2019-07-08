Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'de ilçe seferini yapan otobüsteki 15 yaşındaki kızı taciz ettiği ve yolculara bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kale ilçesi ile Denizli kent merkezi seferini yapan 20 K 2244 plakalı otobüste Pazar günü saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, otobüse alkollü olarak binen A.A. (50), yüksek sesli konuşup yolcuları rahatsız etmeye başladı. Ardından sürekli yer değiştiren ve alkol kokan A.A. ile otobüse binen öğrenciler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre A.A., tartışmada kız öğrencilerden Ş.E.'yi (15) elle taciz etti. A.A., sonrasında cebinden çıkardığı bıçağı yolculara gösterip diğer cebine koydu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Otobüsü Cankurtaran mevkisinde kısa sürede durduran jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli A.A.'yı karakola götürdü. Ş.E. ise yanındaki bir yakını ile karakola gidip A.A.'dan şikayetçi oldu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.