Otobüsün altında can verdi

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilden fırlayan araç sürücüsü, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Acıpayam ilçesi Denizli-Antalya karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Ç. (57) yönetimindeki 09 D 4636 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametine seyir halindeyken, sanayi kavşağında tali yoldan birden karayoluna çıkan Mehmet Öztürk'ün (51) kullandığı 20 ES 372 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü Öztürk, çarpan yolcu otobüsünün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 3 yolcu da hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 3 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatına kaybeden otomobil sürücüsü Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.