Otogarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın başlaması ile Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayrama yetişmek isteyen vatandaşlar otogarda büyük yoğunluk oluştururken, otobüs firmaları ise mağduriyet yaşanmaması için ek seferler düzenledi.

Kentte yarın icra edilecek bayram dolayısı ile aile ziyaretlerine gitmek ve 4 günlük tatili değerlendirmek isteyen yolcular Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın ettiler. Bayram tatilinin yaz sezonuna denk gelmesi ile birlikte otogarda yoğunluk arttı.Otobüs biletlerinin büyük bir kısmı satılırken artan yoğunluğa cevap vermek için otobüs firmaları ek seferler düzenliyor. Otogarda ise kimi zaman insanlar sevdiklerinin yanına gitmenin sevincini yaşarken kimi zaman ise duygusal vedalara sahne oldu.

“Güvenli yolculuk yapmaları için gayret veriyoruz”

Bir otobüs firması bölge müdürü Alı Yılmaz Er küçük şehirlere yolcu akımı gerçekleştiğini ifade ederek, “Şu anda büyük şehirlerden küçük şehirlere yolcu akışı var. Bizde de yoğunluk var. Bizde de Afyon, Dinar, Sandıklı'dan vatandaşlar kurban kesmeye küçük illere gidiyorlar. Nasıl büyük illerden bize geliyorlarsa bizde buradan Denizli'den küçük olan Afyon illerine yolcu akımı var. Elimizden geldiği kadar yolcularımıza cevap vermek adına ilave seferler düzenliyoruz. İlave seferleri düzenlerken de vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmaları için gayret veriyoruz” dedi.

“Araçların doluluk oranlarının üst seviyede olduğu dönemdeyiz”

Kurban Bayramı'nın sezon ortasına gelmesiyle artı bir yoğunluk yaşandığını söyleyen Er, “Geçen Kurban Bayramına göre her bayram 10 gün atıyor. Geçen bayrama baktığımız zaman sezonun ortasındayız. Araçların doluluk oranlarının üst seviyede olduğu dönemdeyiz. Bu durumun üzerine bayram yoğunluğu eklenince ekstra bir yük oluyor. Bizde genel anlamda ilave seferler düzenleyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen Bayrama öre biraz daha yoğunuz” diye konuştu.

“Terminali de oldukça kalabalık görüyorum”

Osman Nuri Boyacı sürücülerin dikkatli olmasını istediğini belirterek, “Kurban Bayramı için ailemizin yanına gidiyoruz. Kalabalık her yer. Terminali de oldukça kalabalık görüyorum. Özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istiyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, aileleri ile birlikte nice bayramlar diliyorum. Kurban etleri tüketirken de dikkat etsinler diyorum. Ülkemize ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde ifade etti.

Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören Sıla Türkmen, “Akrabalarıma ziyarete gideceğim. Bayram için Muğla'ya gideceğim. Otogar çok kalabalık” dedi.