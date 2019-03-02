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Otomobil ağaçlara çarptı, anne ve oğlu yaralandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kelekçi Mahallesi'nde Elvan Ç. idaresindeki 20 R 8114 plakalı otomobil, Gölcük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole girdi. Ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki Elvan Ç. ve oğlu K.Ç. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan anne ve oğlu ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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