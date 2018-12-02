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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

Denizli’de otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Gündoğar (30) idaresindeki 20 HH 359 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Gündoğar otomobilin içinde sıkıştı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Gündoğar, sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Ağır yaralı olduğu öğrenilen Gündoğar'ın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.


Gündoğar'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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