Otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü: 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan aracın çarptığı ağaç kökünden söküldü, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nden meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ACV 063 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje ardından bir ağaca çarptı. Takla atarak ters dönerek durabilen araç çarptığı ağacı da kökünden söktü. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.