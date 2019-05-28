Otomobil direğe çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Sarıkaya (42) yönetimindeki 20 YF 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sorucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Sarıkaya'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada, sürücü Sarıkaya'nın yanında bulunan Kudret Sarıkaya (40), Zeynep Su Sarıkaya (9), Fatma Sena Sarıkaya (6) ve Yavuz Selim Sarıkaya (12) da yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla tedavi edilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.