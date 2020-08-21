Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'si ağır 2 yaralı

Denizli'de, bir otomobilin bir anda önündeki minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır olduğu öğrenilirken, yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, Ankara Bulvarı Sevindik Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslı Aksoy idaresindeki 34 BBG 712 plakalı Ford marka otomobil seyir halinde iken, İsmet Söyler yönetimindeki 20 F 4726 plakalı Ford marka minibüse arkadan çarparak savruldu. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy ve henüz ismi öğrenilemeyen yanındaki şahsı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sebebiyle alt geçit trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluşması ise dikkatlerden kaçmadı. İsmet Söyler ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken sürücü Aksoy'un ağır yaralandığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.