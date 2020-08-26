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Otomobil ile motosiklet çapıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın, otomobilin ön camına çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza, Acıpayam ilçesi Akşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perihan A., idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi istikametinden Kelekçi Mahallesi yol ayrımına geldiği sırada, Gölcük Mahallesi istikametine giden Ramazan E., yönetimindeki 20 ADZ 801 plakalı Toyota markalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak otomobilin ön camına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri motosiklet sürücüsüne yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.


Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Perihan A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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