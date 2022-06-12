Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletle seyir halinde yol üzerinde ilerleyen Hamdi Acur, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde bulunan Acur, savrularak yere düştü. Düşmenin etkisiyle kanlar içerisinde kalan Acur, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Acur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelmelerinin ardından Acur'un cansızı bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.