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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Denizli’nin Çal ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İki kişinin yaralandığı kazada, motosiklet sürücüsüne 2 bin 361 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgilere göre, kaza Süller Mahallesi Pazar Kavşağında meydana geldi. Hasan Cerit yönetimindeki 15 HK 611 plakalı otomobil kavşakta Mustafa Bayır'ın kullandığı tescilsiz ve plakası motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Bayır'a tescilsiz, plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplamda 2 bin 361 TL trafik cezası kesildi.


Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobilin kavşakta motosiklet ile çarpışması yer alıyor. Kaza sonrası savrularak yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına ise çevredekiler koştu.

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