Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Baklan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli'den Çivril istikametine doğru seyir halinde olan Yaşar K. idaresindeki 35 E 4235 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde kavşağa giren Serkan A. hakimiyetinde ki 20 DB 731 plaklası kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri aynı otomobilde bulunan sürücü Serkan A., Muhammet A, Ayşelina K., Yiğit K. ve Tuğba K.'yi yaralı olarak Denizli ve Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçlar kısa sürede yoldan kaldırıldı.

Öte yandan hafif şekilde yaralanan 5 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.