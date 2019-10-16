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Otomobil ormanlık alanda alev aldı

Denizli’nin Çameli ilçesinde ormanlık alanda bulunan otomobil bir anda alev alınca, itfaiyenin hızlı davranması orman yangınını önledi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde ormanlık alanda bulunan otomobil bir anda alev alınca, itfaiyenin hızlı davranması orman yangınını önledi. Araç kısa süre içerisinde ekipler tarafından söndürüldü.


Yangın, Çameli ilçesinin Yeşilyayla - Çamlıbel yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T.'ye ait 20 B 2016 plakalı otomobil, ormanlık alanın içerisinde bulunan tarlasına gittikten bir süre sonra bir anda alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızlı şekilde gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını ormana çok fazla sıçramadan söndürdü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

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