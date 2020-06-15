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Otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

Denizli’de şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Denizli'de şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Çetin idaresindeki 20 EH 267 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Çetin'i sıkıştığı otomobilinden çıkarmak için seferber oldu. Devrilen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Çetin, uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin Çetin'i Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Çetin'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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