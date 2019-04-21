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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.


Kaza, Denizli-Antalya karayolu üzeri Serinhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nuray M. (51) idaresindeki 06 LZN 60 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nuray M., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise devrilen araçta güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasının önüne geçti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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